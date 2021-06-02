Курц и Зеленский обсудили отношения Австрии и Украины

Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент Украины Владимир Зеленский обсудили двусторонние отношения Австрии и Украины.

«Только что провёл хороший телефонный разговор с президентом Зеленским по поводу активизации наших тесных двусторонних отношений», — написал Курц в Twitter.

По его словам, другими темами беседы стали борьба с пандемией коронавируса и дальнейшая поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины Австрией.

Ранее Курц заявил, что если ситуация в Белоруссии не будет улучшаться, то Вена считает целесообразным рассмотреть в ЕС новые санкции против Минска.