Курц и Зеленский обсудили отношения Австрии и Украины
- Reuters
«Только что провёл хороший телефонный разговор с президентом Зеленским по поводу активизации наших тесных двусторонних отношений», — написал Курц в Twitter.
По его словам, другими темами беседы стали борьба с пандемией коронавируса и дальнейшая поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины Австрией.
Ранее Курц заявил, что если ситуация в Белоруссии не будет улучшаться, то Вена считает целесообразным рассмотреть в ЕС новые санкции против Минска.