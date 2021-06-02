Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 255 285
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (2 июня. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 44 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 255 285», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 247 716 человек, более 6,1 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.