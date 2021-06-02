Российский консул посетил Дудникова в СИЗО Белоруссии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Белоруссии Алексея Маскалёва.
«Консул посетил сегодня задержанного гражданина Российской Федерации Егора Дудникова. Гражданин России чувствует себя в целом нормально, в разговоре с представителем посольства особых жалоб на условия содержания не высказывал. Есть несколько просьб, которые, думаю, будут выполнены», — сказал он.
Вместе с этим Маскалёв добавил, что «ведётся работа по выяснению всех обстоятельств этого дела».
Ранее дипмиссия России получила многократное разрешение на посещение в СИЗО в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, в ближайшее время возможна новая встреча с ней консула.