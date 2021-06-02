Шмыгаль дал прогноз роста ВВП Украины

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогноз относительно роста ВВП страны.
Шмыгаль дал прогноз роста ВВП Украины
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на его пост в Telegram-канале.

«Благодаря проведённым реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста экономики фактически на 5% ежегодно», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, правительство утвердило прогноз экономического и социального развития Украины на 2022—2024 годы. Согласно этим документам, дефицит госбюджета сократится вдвое и вернётся к плановым 3% с 2023 года, рост зарплат в следующие три года с учётом инфляции составит 8—10%, инфляция в 2022 году составит 6,2%, в 2023-м — 5%.

Ранее правительство Украины утвердило национальную экономическую стратегию до 2030 года.

В сентябре 2019 года бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что намерен добиться роста ВВП страны минимум на 40% в течение последующих пяти лет.

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