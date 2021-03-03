На Украине утвердили экономическую стратегию до 2030 года

Правительство Украины утвердило национальную экономическую стратегию (НЭС) до 2030 года.

Об этом говорится на сайте кабмина Украины.

«Премьер-министр отметил знаковость утверждения НЭС-2030 на годовщину работы правительства и отметил, что это первый такой фундаментальный документ за всю историю Украины. Во время заседания правительство утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года с доработкой», — говорится в заявлении.

Отмечается, что среди принципов, на которых строится НЭС, — европейская и евроатлантическая интеграция, неприкосновенность частной собственности, верховенство права, нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция, равный доступ для бизнеса.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, НЭС-2030 способна «привести Украину в клуб развитых и успешных государств».

В сентябре 2019 года бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что намерен добиться роста ВВП Украины минимум на 40% в течение последующих пяти лет.