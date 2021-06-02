Белоруссия получила второй транш кредита от России в размере $500 млн

Министерство финансов Белоруссии сообщило о получении второго транша госкредита от России в размере $500 млн.

«В соответствии с соглашением между правительством Республики Белоруссия и правительством Российской Федерации… 2 июня 2021 года на счёт Министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд», — говорится заявлении на сайте ведомства.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи обсудили предоставление Москвой Минску второго транша кредита в размере $500 млн.