Путин и Лукашенко обсудили предоставление Белоруссии второго транша кредита
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Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Говорили о втором транше нашего госкредита — $500 млн. Всего 1,5 млрд получает Беларусь. Вот это второй транш от России — $500 млн долларов», — рассказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что эта тема ранее анонсировалась, в данном вопросе задействован Евразийский банк развития.
Песков также подтвердил, что перечисление транша состоится до конца июня.
«Да, так оно и произойдёт», — сказал он.
28 мая президенты России и Белоруссии встретились в резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Их переговоры продлились более пяти часов.
29 мая они продолжили переговоры.