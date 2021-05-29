Путин и Лукашенко обсудили предоставление Белоруссии второго транша кредита

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи обсудили предоставление Москвой Минску второго транша кредита в размере $500 млн.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Говорили о втором транше нашего госкредита — $500 млн. Всего 1,5 млрд получает Беларусь. Вот это второй транш от России — $500 млн долларов», — рассказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что эта тема ранее анонсировалась, в данном вопросе задействован Евразийский банк развития.

Песков также подтвердил, что перечисление транша состоится до конца июня.

«Да, так оно и произойдёт», — сказал он.

28 мая президенты России и Белоруссии встретились в резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Их переговоры продлились более пяти часов.

29 мая они продолжили переговоры.