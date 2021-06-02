В Госдуме прокомментировали заявление Минобороны о планах НАТО поставить Киеву оружие

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что НАТО поставит на Украину современное оружие и боеприпасы под прикрытием учений Sea Breeze.

По словам парламентария, в НАТО хотят, чтобы ситуация на Украине никогда не стабилизировалась.

«У Украины как таковой отсутствуют материальные ресурсы и средства, потому что она погрязла в долгах МВФ… Поэтому Америка использует Украину как страну, которая является постоянным раздражителем на границе с Россией, и они будут систематически подпитывать (Украину. — RT) вооружением, боеприпасами и материально-техническими средствами», — отметил Шерин.

Депутат добавил, что, если бы у Украины не было такой поддержки со стороны США, они бы «давным-давно закончили это противостояние и сели за стол переговоров».

Ранее в Минобороны заявили, что НАТО поставит на Украину современное оружие и боеприпасы под прикрытием учений Sea Breeze.