В Госдуме прокомментировали заявление Минобороны о планах НАТО поставить Киеву оружие

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что НАТО поставит на Украину современное оружие и боеприпасы под прикрытием учений Sea Breeze.
В Госдуме прокомментировали заявление Минобороны о планах НАТО поставить Киеву оружие
  • РИА Новости

По словам парламентария, в НАТО хотят, чтобы ситуация на Украине никогда не стабилизировалась.

«У Украины как таковой отсутствуют материальные ресурсы и средства, потому что она погрязла в долгах МВФ… Поэтому Америка использует Украину как страну, которая является постоянным раздражителем на границе с Россией, и они будут систематически подпитывать (Украину. — RT) вооружением, боеприпасами и материально-техническими средствами», — отметил Шерин.

Депутат добавил, что, если бы у Украины не было такой поддержки со стороны США, они бы «давным-давно закончили это противостояние и сели за стол переговоров». 

Ранее в Минобороны заявили, что НАТО поставит на Украину современное оружие и боеприпасы под прикрытием учений Sea Breeze.

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