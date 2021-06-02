Столтенберг заявил об обсуждении НАТО новых санкций против Белоруссии
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, в ходе визита в Лондон Столтенберг выразил свою поддержку решению о мерах против Минска со стороны Великобритании и Евросоюза.
«Сейчас важно, чтобы введённые санкции полностью исполнялись. Насколько я знаю, другие государства-союзники могут пойти дальше», — сказал он.
Ранее Столтенберг заявил о единой позиции Североатлантического альянса по инциденту в белорусской столице. По его словам, блок резко осуждает произошедшее и требует независимого международного расследования.