Столтенберг заявил об обсуждении НАТО новых санкций против Белоруссии

Страны — члены НАТО рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Как передаёт РИА Новости, в ходе визита в Лондон Столтенберг выразил свою поддержку решению о мерах против Минска со стороны Великобритании и Евросоюза.

«Сейчас важно, чтобы введённые санкции полностью исполнялись. Насколько я знаю, другие государства-союзники могут пойти дальше», — сказал он.

Ранее Столтенберг заявил о единой позиции Североатлантического альянса по инциденту в белорусской столице. По его словам, блок резко осуждает произошедшее и требует независимого международного расследования.