В Госдуме оценили слова депутата Рады об ошибке Украины в отношениях с Россией

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича о том, что отказ Киева от торговых отношений с Москвой стал катастрофой для экономики Украины.

«Согласен на 100% (с заявлением Рабиновича. — RT), потому что продолжаю поддерживать связь со своими товарищами, с нашими организациями, которые находятся на территории Украины: это и Харьковская, Сумская, Черниговская, Днепропетровская области. Все в один голос говорят о том, что на сегодняшний день простые люди не понимают той политики, которая проводится Украиной», — пояснил Водолацкий.

По мнению депутата, надежда Украины на то, что ЕС и НАТО будут «манной небесной» для страны, не соответствует действительности.

«Желание руководства Украины любыми способами и методами попасть хотя бы на приставной стул в эти организации не увенчалось успехом», — добавил парламентарий.

По его словам, руководство Украины пытается «продать себя», забывая о своих территориях и о своём народе.

Ранее Рабинович заявил, что отказ Киева от торговых отношений с Москвой стал катастрофой для экономики Украины.