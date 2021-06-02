Названа ошибка Украины в отношениях с Россией

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Отказ Украины от торговых отношений с Россией стал катастрофой для экономики страны, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями», — цитирует РИА Новости Рабиновича.

Он отметил, что экономике Украины может дорого обойтись решение поссориться с Белоруссией.

По его словам, подобная внешняя политика сказывается на благосостоянии простых украинцев.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак рассказал о торговле между Россией и Украиной.

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