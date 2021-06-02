Названа ошибка Украины в отношениях с Россией
«Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями», — цитирует РИА Новости Рабиновича.
Он отметил, что экономике Украины может дорого обойтись решение поссориться с Белоруссией.
По его словам, подобная внешняя политика сказывается на благосостоянии простых украинцев.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак рассказал о торговле между Россией и Украиной.