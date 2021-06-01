Российский вице-премьер Александр Новак рассказал о торговле между Россией и Украиной.

«У нас сохраняются экономические взаимоотношения, и, что, наверное, важно в этой части, основными покупателями и теми, кто оплачивает продукцию российскую, являются как крупные государственные компании, например «Центрэнерго» в электроэнергетике или государственное предприятие, которое закупает продукцию нашей атомной отрасли, «Энергоатом» украинский», — цитирует его РИА Новости.

Также он подчеркнул, что покупателями являются крупные украинские бизнесмены, такие как Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

«Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что они покупают российскую продукцию, оплачивают её», — указал Новак.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.