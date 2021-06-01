Блинкен обсудил с коллегой из Таджикистана ситуацию на границе с Киргизией

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином ситуацию на киргизско-таджикской границе.
Блинкен обсудил с коллегой из Таджикистана ситуацию на границе с Киргизией
  • Reuters

«Выразив соболезнования в связи с гибелью людей во время столкновений на границе Киргизии и Таджикистана в апреле, госсекретарь высоко оценил усилия по деэскалации военных действий, демаркации границы и достижению прочного мирного урегулирования спора. Госсекретарь также отметил важность развития региональных связей, прав человека и основных свобод для всех», — говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

В разговоре Блинкен также «подтвердил неизменную поддержку Соединёнными Штатами суверенитета, территориальной целостности и независимости Таджикистана». 

Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Сочи с киргизским лидером Садыром Жапаровым призвал Киргизию и Таджикистан найти долгосрочное решение ситуации на границе.

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