Путин призвал Душанбе и Бишкек найти долгосрочное решение конфликта

Президент России Владимир Путин на встрече в Сочи с киргизским лидером Садыром Жапаровым призвал Киргизию и Таджикистан найти долгосрочное решение ситуации на границе.

«Мы внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе... Позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров», — сказал Путин.

Он также сообщил, что обсуждал данный вопрос с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в ходе его визита в Москву 8 мая.

«Нужно найти такой способ решения вопросов, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон. К этому мы тоже будем стремиться и всячески в этом помогать», — подчеркнул российский лидер.

3 мая Таджикистан и Киргизия полностью завершили процедуру отвода своих вооружённых сил от границы.

Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооружённое противостояние военных двух стран. Столкновения между пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 пострадали.