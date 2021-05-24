Путин призвал Душанбе и Бишкек найти долгосрочное решение конфликта
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«Мы внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе... Позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров», — сказал Путин.
Он также сообщил, что обсуждал данный вопрос с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в ходе его визита в Москву 8 мая.
«Нужно найти такой способ решения вопросов, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон. К этому мы тоже будем стремиться и всячески в этом помогать», — подчеркнул российский лидер.
3 мая Таджикистан и Киргизия полностью завершили процедуру отвода своих вооружённых сил от границы.
Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооружённое противостояние военных двух стран. Столкновения между пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 пострадали.