В аэропорту Симферополя заявили о готовности принять рейсы из Минска

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Международный аэропорт Симферополя, принимающий сейчас самолёты только из регионов России, сообщил, что готов обслуживать международные рейсы, в том числе из Белоруссии.
В аэропорту Симферополя заявили о готовности принять рейсы из Минска
  • РИА Новости

«Инфраструктура аэропорта Симферополь предусматривает возможность обслуживания международных рейсов. В частности, для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них, в терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы авиаузла.

Отмечается также, что симферопольский аэропорт «обеспечит максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полёты как в ближнее, так и в дальнее зарубежье».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия прорабатывают возможность открытия прямых авиарейсов из Белоруссии в Крым.

Он отметил, что Москва и Минск проработают вопрос об открытии авиарейсов в Симферополь, поручение дано компетентным ведомствам.

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