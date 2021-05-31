Песков переадресовал в Минск вопрос провокаций на выборах в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД Белоруссии вопрос о подготовке провокаций на выборах главы государства в республике, в том числе со стороны отдельных бывших российских олигархов.

«Я затрудняюсь комментировать эту информацию. Наверное, лучше адресовать вопрос Министерству иностранных дел Белоруссии», — сказал Песков.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что спецслужбы России в 2020 году предупреждали Минск о попытках провокаций во время президентских выборов, в том числе при участии ряда бывших российских олигархов.

В конце 2020 года российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия обеспокоена вмешательством извне и «финансовой подпиткой» во время выборов в Белоруссии.