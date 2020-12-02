Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии

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Ситуация в Белоруссии во время выборов не могла не вызывать обеспокоенности в России, беспокоят вмешательство извне и «финансовая подпитка». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии
  • РИА Новости

«Ситуация, с которой Белоруссия столкнулась, она не могла не вызывать у нас обеспокоенности. Естественно, в любой стране, особенно во время предвыборных баталий, в поствыборных ситуациях довольно часто возникают движения и даже конфликты», — сказал он.

Как отметил Путин, это было и в Белоруссии.

«Не это беспокоит — беспокоит действительно вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее», — добавил он.  

По его словам, надо дать возможность народам самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес.

«Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и вмешательства извне», — подчеркнул Путин.

Президент России добавил, что «не сомневается в том, что это получится, в том числе имея в виду политический опыт президента Белоруссии».

В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что из-за внешнего вмешательства в дела Белоруссии республика столкнулась с угрозой своей целостности.

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