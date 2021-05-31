Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном, в ходе которых они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«31 мая министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе», — говорится в заявлении.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан к возобновлению взаимодействия.

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