Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном, в ходе которых они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«31 мая министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе», — говорится в заявлении.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан к возобновлению взаимодействия.