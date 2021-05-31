Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.
«31 мая министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе», — говорится в заявлении.
Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан к возобновлению взаимодействия.