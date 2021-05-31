Пушков рассказал о «плохих новостях» для Украины
Пушков отметил, что ставка украинских властей на расширение военного присутствия США в Черноморском бассейне «может оказаться не слишком надёжной».
«Особенно, если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений», — написал сенатор.
По его словам, «чем сильнее Россия в Чёрном море, тем надёжнее и безопаснее будущее Донбасса».
Ранее Пушков прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, назвавшего Украину «центром и сердцем Европы».