Лукашенко искупался в Чёрном море 

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Белорусский президент Александр Лукашенко искупался в Чёрном море при температуре воды +16 °С. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко искупался в Чёрном море 
  • Reuters

Канал опубликовал фотографию с плавающим Лукашенко и сообщил, что «президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Чёрном море».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с изданием «Подъём» ответил на вопрос, купался ли российский лидер Владимир Путин вместе с Лукашенко в Чёрном море.

«Сегодня нет», — сообщил Песков.

29 мая в Кремле рассказали, что Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку.

28 мая президенты России и Белоруссии встретились в резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Их переговоры продлились более пяти часов.

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