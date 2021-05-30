Лукашенко искупался в Чёрном море
- Reuters
Канал опубликовал фотографию с плавающим Лукашенко и сообщил, что «президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Чёрном море».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с изданием «Подъём» ответил на вопрос, купался ли российский лидер Владимир Путин вместе с Лукашенко в Чёрном море.
«Сегодня нет», — сообщил Песков.
29 мая в Кремле рассказали, что Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку.
28 мая президенты России и Белоруссии встретились в резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Их переговоры продлились более пяти часов.