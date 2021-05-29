Песков сообщил о морской прогулке Путина и Лукашенко

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко совершили морскую прогулку. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С визитом в России по-прежнему находится президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко», — рассказал Песков журналистам.

По его словам, сегодня проходит неформальная часть переговоров Путина и Лукашенко.

Представитель Кремля добавил, что президенты России и Белоруссии ранее договорились, что «воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга».

«Сегодня они совершили морскую прогулку», — отметил Песков.

28 мая президенты России и Белоруссии встретились в резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Их переговоры продлились более пяти часов.