Песков сообщил о морской прогулке Путина и Лукашенко

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Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко совершили морскую прогулку. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил о морской прогулке Путина и Лукашенко
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«С визитом в России по-прежнему находится президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко», — рассказал Песков журналистам. 

По его словам, сегодня проходит неформальная часть переговоров Путина и Лукашенко.

Представитель Кремля добавил, что президенты России и Белоруссии ранее договорились, что «воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга».

«Сегодня они совершили морскую прогулку», — отметил Песков.

28 мая президенты России и Белоруссии встретились в резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Их переговоры продлились более пяти часов.

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