В Белоруссии рассчитывают решить проблемы транспортного сообщения с Россией

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Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в ближайшие месяц-два проблема транспортного сообщения с Россией, нарушенного из-за пандемии коронавируса, будет решена.
В Белоруссии рассчитывают решить проблемы транспортного сообщения с Россией
  • Reuters

«Проблемная тема осталась на данный момент одна — с COVID-19: речь идёт об ограничении сообщения железнодорожным транспортом. Мы видим активизацию, но это не тот уровень, который был», — приводит РИА Новости слова Снопкова.

Он также обратил внимание, что уровень полётов между странами сегодня почти в десять раз меньше, чем ранее. Снопков отметил, что транспортное сообщение влияет на экономические отношения и на межличностные контакты.

Кроме того, Снопков заявил, что белорусская авиакомпания «Белавиа» на фоне ограничений для неё на полёты в страны Европы будет менять модель бизнеса, в частности развивать рейсы в СНГ.

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