Путин и Лукашенко обсудили взаимодействие в таможенной и налоговой сферах
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«Обсуждалась тема совершенствования экономического взаимодействия в сфере таких инструментов, как таможенные и налоговые органы», — заявил Песков.
Песков добавил, что обговаривались общие подходы к основным принципам организации таможенного и налогового дела.
Он также сообщил, что на встрече не затрагивалась тема перехода России и Белоруссии к единой валюте.
Также Путин и Лукашенко на переговорах в Сочи обсудили предоставление Москвой Минску второго транша кредита в размере $500 млн.