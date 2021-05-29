Путин и Лукашенко обсудили взаимодействие в таможенной и налоговой сферах

Российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи обсудили совершенствование экономического взаимодействия в таможенной и налоговой сферах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обсуждалась тема совершенствования экономического взаимодействия в сфере таких инструментов, как таможенные и налоговые органы», — заявил Песков.

Песков добавил, что обговаривались общие подходы к основным принципам организации таможенного и налогового дела.

Он также сообщил, что на встрече не затрагивалась тема перехода России и Белоруссии к единой валюте.

Также Путин и Лукашенко на переговорах в Сочи обсудили предоставление Москвой Минску второго транша кредита в размере $500 млн.