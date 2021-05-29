Премьер Украины рассказал о восстановлении экономики страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что экономика страны начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

«В 2021 году мы должны заложить надёжный фундамент, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы. При этом уже в первые четыре месяца этого года мы фиксируем положительные тренды, которые свидетельствуют, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса», — написал Шмыгаль в своём Facebook.

По его словам, финансовые результаты украинских предприятий в I квартале 2021 года — одни из лучших за последние пять лет.

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина достигла договорённости с ЕС по признанию «паспортов вакцинации».