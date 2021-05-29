На Украине за сутки зафиксировано 3096 случаев коронавируса

На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 3096 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 199 769 случаев COVID-19, сообщает украинский Минздрав.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 мая на Украине зафиксировано 3096 новых подтверждённых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 144, медработников — 55)», — говорится в сообщении.

Общее число летальных случаев, связанных с коронавирусом, на Украине составило 50 388.

Ранее на Украине заявили, что намерены начать запуск паспортов вакцинации с 1 июля и синхронизировать этот процесс с Евросоюзом.