«Белавиа» приостанавливает рейсы в Белград, Будапешт и Кишинёв

Короткая ссылка
В белорусской авиакомпании «Белавиа» сообщили, что в связи с запретами авиавластей ЕС и Украины на использование воздушного пространства и невозможностью осуществлять полёты выполнение регулярных рейсов в Белград, Будапешт, Кишинёв приостановлено в период с 29 мая 2021 года по 30 июня 2021 года.
«Белавиа» приостанавливает рейсы в Белград, Будапешт и Кишинёв
  • Reuters

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что «специалисты авиакомпании проводят расчёты возможных вариантов маршрутов выполнения регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введённые запреты, с целью определения возможности их выполнения». 

Также сообщается, что «регулярные рейсы в Стамбул и Ларнаку в связи с необходимостью облёта воздушного пространства ряда стран будут выполняться по изменённому расписанию». 

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить