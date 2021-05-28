«Белавиа» приостанавливает рейсы в Белград, Будапешт и Кишинёв

В белорусской авиакомпании «Белавиа» сообщили, что в связи с запретами авиавластей ЕС и Украины на использование воздушного пространства и невозможностью осуществлять полёты выполнение регулярных рейсов в Белград, Будапешт, Кишинёв приостановлено в период с 29 мая 2021 года по 30 июня 2021 года.

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что «специалисты авиакомпании проводят расчёты возможных вариантов маршрутов выполнения регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введённые запреты, с целью определения возможности их выполнения».

Также сообщается, что «регулярные рейсы в Стамбул и Ларнаку в связи с необходимостью облёта воздушного пространства ряда стран будут выполняться по изменённому расписанию».

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.