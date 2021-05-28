«Белавиа» приостанавливает рейсы в Белград, Будапешт и Кишинёв
- Reuters
Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.
Отмечается, что «специалисты авиакомпании проводят расчёты возможных вариантов маршрутов выполнения регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введённые запреты, с целью определения возможности их выполнения».
Также сообщается, что «регулярные рейсы в Стамбул и Ларнаку в связи с необходимостью облёта воздушного пространства ряда стран будут выполняться по изменённому расписанию».
Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.