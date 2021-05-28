Мозырский НПЗ начинает капитальный ремонт с 1 июня

В Мозырском НПЗ, расположенном на юге Белоруссии, заявили, что на заводе с 1 июня начинается капитальный ремонт.

«С 1 июня Мозырский НПЗ вступает в капитальный ремонт, о чём потребители продукции предприятия заблаговременно предупреждены», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия в Facebook.

Отмечается, что НПЗ сможет обеспечить потребителей на внутреннем рынке и экспортных направлениях пропорционально снижению объёмов загрузки.

3 мая премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что поставки российской нефти на НПЗ Белоруссии проходят штатно, санкции США на них не влияют.