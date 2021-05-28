Мозырский НПЗ начинает капитальный ремонт с 1 июня
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«С 1 июня Мозырский НПЗ вступает в капитальный ремонт, о чём потребители продукции предприятия заблаговременно предупреждены», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия в Facebook.
Отмечается, что НПЗ сможет обеспечить потребителей на внутреннем рынке и экспортных направлениях пропорционально снижению объёмов загрузки.
3 мая премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что поставки российской нефти на НПЗ Белоруссии проходят штатно, санкции США на них не влияют.