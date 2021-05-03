Российская нефть поставляется в Белоруссию штатно

Короткая ссылка
Поставки российской нефти на НПЗ Белоруссии проходят штатно, санкции США на них не влияют, заявил премьер республики Роман Головченко.

«Мы нефть покупаем не в Соединённых Штатах, а у нашего партнёра, Российской Федерации. Контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Всё абсолютно штатно, спокойно», — цитирует РИА Новости слова Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, санкции распространяются на физических, юридических лиц США и на компании, в которых США принадлежит контрольный пакет.

Ранее Роман Головченко заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», что республика предметно прорабатывает с Россией строительство своего терминала в российских морских портах для перевалки грузов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить