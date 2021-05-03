Российская нефть поставляется в Белоруссию штатно

Поставки российской нефти на НПЗ Белоруссии проходят штатно, санкции США на них не влияют, заявил премьер республики Роман Головченко.

«Мы нефть покупаем не в Соединённых Штатах, а у нашего партнёра, Российской Федерации. Контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Всё абсолютно штатно, спокойно», — цитирует РИА Новости слова Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, санкции распространяются на физических, юридических лиц США и на компании, в которых США принадлежит контрольный пакет.

Ранее Роман Головченко заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», что республика предметно прорабатывает с Россией строительство своего терминала в российских морских портах для перевалки грузов.