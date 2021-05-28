Минобороны России заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

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Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, провокационных действий в отношении миротворцев из России не зафиксировано. Об этом заявил представитель российского миротворческого контингента в регионе полковник Дмитрий Перепёлкин.
Минобороны России заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
  • РИА Новости

«За прошедший период нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено», — приводит ТАСС его слова.

По информации Перепёлкина, российские сапёры очистили более 2,1 тыс. га территории и обезвредили свыше 25,6 тыс. взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном ситуацию в Нагорном Карабахе.

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