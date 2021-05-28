Минобороны России заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
- РИА Новости
«За прошедший период нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено», — приводит ТАСС его слова.
По информации Перепёлкина, российские сапёры очистили более 2,1 тыс. га территории и обезвредили свыше 25,6 тыс. взрывоопасных предметов.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном ситуацию в Нагорном Карабахе.