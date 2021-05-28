Минобороны России заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, провокационных действий в отношении миротворцев из России не зафиксировано. Об этом заявил представитель российского миротворческого контингента в регионе полковник Дмитрий Перепёлкин.

РИА Новости