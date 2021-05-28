Белтелерадиокомпания прокомментировала решение Европейского вещательного союза
«Мы официально не получали никаких уведомлений от EBU, хотя с текстом, размещённым на сайте, знакомы», — заявили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
В компании подчеркнули, что готовы ответить на любые вопросы EBU.
28 мая Европейский вещательный союз принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании. В EBU заявили, что организация «внимательно следит за подавлением свободы СМИ в Белоруссии и последовательно призывает Белтелерадиокомпанию, как члена EBU, отстаивать основные ценности союза — свободу слова, независимость и подотчётность».