Белтелерадиокомпания прокомментировала решение Европейского вещательного союза

Короткая ссылка
Государственный медиахолдинг Белоруссии «Белтелерадиокомпания» пока не получал официального уведомления от Европейского вещательного союза (EBU) о возможности приостановки его членства в организации.

«Мы официально не получали никаких уведомлений от EBU, хотя с текстом, размещённым на сайте, знакомы», — заявили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

В компании подчеркнули, что готовы ответить на любые вопросы EBU.

28 мая Европейский вещательный союз принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании. В EBU заявили, что организация «внимательно следит за подавлением свободы СМИ в Белоруссии и последовательно призывает Белтелерадиокомпанию, как члена EBU, отстаивать основные ценности союза — свободу слова, независимость и подотчётность».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить