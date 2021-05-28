Лукашенко заявил о планах обсудить возобновление авиасообщения с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций государств — участников заседания глав правительств СНГ заявил, что на переговорах в Сочи планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным  возобновление авиасообщения между Россией и Белоруссией.
Лукашенко заявил о планах обсудить возобновление авиасообщения с Россией
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Если у нас более-менее нормально, если мы выровнялись в этом отношении всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу... Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

По его словам, «то, что самолёт будет летать или не летать, — от этого ничего не изменится».

«Думаю, с президентом сегодня договоримся на эту тему», — добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи в пятницу, 28 мая, планируют обсудить сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

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