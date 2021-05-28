«Белавиа» отменяет рейсы в Таллин с 28 мая по 28 августа

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Таллин в период с 28 мая до 28 августа. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

«Авиакомпания «Белавиа» вынужденно отменяет выполнение рейсов в Таллин с 28 мая до 28 августа. Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полётов от авиационных властей Эстонии», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

Также в ЕС потребовали в ближайшее время ввести дополнительные санкции в отношении Белоруссии и призвали авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полётов над территорией республики.