На Украине за сутки выявлено более 3,3 тысячи случаев коронавируса
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«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 мая на Украине зафиксировано 3306 новых подтверждённых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 169, медработников — 77)», — говорится в сообщении.
За сутки скончались 156 пациентов с COVID-19, выписаны 13 298 переболевших.
Общее число летальных случаев, связанных с коронавирусом, на Украине составило 50 232.
Ранее на Украине заявили, что намерены начать запуск паспортов вакцинации с 1 июля и синхронизировать этот процесс с Евросоюзом.