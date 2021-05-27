Мишустин прокомментировал ситуацию с транспортным сообщением с Белоруссией

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с транспортным сообщением с Белоруссией не связана с политикой и зависит от пандемии коронавируса.
Мишустин прокомментировал ситуацию с транспортным сообщением с Белоруссией
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Об этом Мишустин сказал в ходе переговоров с главой белорусского правительства Романом Головченко.

По его словам, Россия постепенно открывает воздушное и иное транспортное сообщение. Мишустин подчеркнул, что «это полностью зависит от ситуации, связанной с пандемией».

Российский премьер добавил, что в данных решениях «никакой политики нет».

«Первое, что мы сделаем, — конечно же, расширим наши взаимные контакты при помощи любых видов транспорта при первой же возможности», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер Белоруссии призвал восстановить полноценное авиасообщение с Россией.

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