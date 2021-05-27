Мишустин прокомментировал ситуацию с транспортным сообщением с Белоруссией
- globallookpress.com
Об этом Мишустин сказал в ходе переговоров с главой белорусского правительства Романом Головченко.
По его словам, Россия постепенно открывает воздушное и иное транспортное сообщение. Мишустин подчеркнул, что «это полностью зависит от ситуации, связанной с пандемией».
Российский премьер добавил, что в данных решениях «никакой политики нет».
«Первое, что мы сделаем, — конечно же, расширим наши взаимные контакты при помощи любых видов транспорта при первой же возможности», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер Белоруссии призвал восстановить полноценное авиасообщение с Россией.