Премьер Белоруссии призвал восстановить полноценное авиасообщение с Россией

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным призвал Россию восстановить полноценное авиасообщение между странами, а также открыть для белорусского авиаперевозчика новые маршруты.

«Хотели бы, конечно, предложить рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с выходом на доковидный уровень», — приводит Интерфакс его слова.

Премьер Белоруссии предложил увеличить число рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полётов белорусской авиакомпании новые направления, в частности аэропорты Сочи и Краснодара.

Также Головченко на встрече с Мишустиным заявил, что Белоруссия отмечает беспрецедентное усиление давления со стороны Запада и в связи с этим рассчитывает на поддержку Российской Федерации.