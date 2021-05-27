Премьер Белоруссии призвал восстановить полноценное авиасообщение с Россией

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным призвал Россию восстановить полноценное авиасообщение между странами, а также открыть для белорусского авиаперевозчика новые маршруты.
Премьер Белоруссии призвал восстановить полноценное авиасообщение с Россией
  • РИА Новости

«Хотели бы, конечно, предложить рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с выходом на доковидный уровень», — приводит Интерфакс его слова.

Премьер Белоруссии предложил увеличить число рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полётов белорусской авиакомпании новые направления, в частности аэропорты Сочи и Краснодара.

Также Головченко на встрече с Мишустиным заявил, что Белоруссия отмечает беспрецедентное усиление давления со стороны Запада и в связи с этим рассчитывает на поддержку Российской Федерации.

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