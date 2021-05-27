Премьер Белоруссии призвал восстановить полноценное авиасообщение с Россией
- РИА Новости
«Хотели бы, конечно, предложить рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с выходом на доковидный уровень», — приводит Интерфакс его слова.
Премьер Белоруссии предложил увеличить число рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полётов белорусской авиакомпании новые направления, в частности аэропорты Сочи и Краснодара.
Также Головченко на встрече с Мишустиным заявил, что Белоруссия отмечает беспрецедентное усиление давления со стороны Запада и в связи с этим рассчитывает на поддержку Российской Федерации.