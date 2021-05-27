В Киеве рассказали детали переговоров Зеленского и главы Еврокомиссии
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Об этом информирует пресс-служба офиса украинского президента.
«Стороны обсудили усилия Украины и ЕС в борьбе с коронавирусом, его социальные и экономические последствия, реформы, которые продолжаются на Украине, и сотрудничество с целью преодоления постоянных дестабилизирующих действий России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ЕС оказывает Украине «мощную поддержку» в указанных сферах.
В ходе обсуждения ситуации в Донбассе Зеленский и глава Еврокомиссии подтвердили приверженность минским договорённостям.
В апреле украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина решила сотрудничать с ЕК по паспортам об иммунитете к COVID-19.