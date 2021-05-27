В Киеве рассказали детали переговоров Зеленского и главы Еврокомиссии 

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели переговоры, в ходе которых в том числе обсудили ситуацию в Донбассе и борьбу с коронавирусом.
В Киеве рассказали детали переговоров Зеленского и главы Еврокомиссии 
  • ©president.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба офиса украинского президента.

«Стороны обсудили усилия Украины и ЕС в борьбе с коронавирусом, его социальные и экономические последствия, реформы, которые продолжаются на Украине, и сотрудничество с целью преодоления постоянных дестабилизирующих действий России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕС оказывает Украине «мощную поддержку» в указанных сферах.

В ходе обсуждения ситуации в Донбассе Зеленский и глава Еврокомиссии подтвердили приверженность минским договорённостям.

В апреле украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина решила сотрудничать с ЕК по паспортам об иммунитете к COVID-19.

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