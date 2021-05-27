Лукашенко призвал узнать у стран СНГ об их готовности присоединиться к ЕАЭС
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
Как он отметил во время встречи с председателем исполнительного комитета — исполнительным секретарём СНГ Сергеем Лебедевым, в настоящий момент содружество представляет собой своего рода дискуссионную площадку.
«Но надо какой-то конкретикой, как мне кажется, наполнить нашу эту организацию. Фактически зонтичную организацию над ЕАЭС, ОДКБ — и так далее. Открыто поговорить с главами государств, готовы ли они двигаться в направлении других, более тесных объединений. Допустим, в экономике — ЕАЭС, в военно-политической сфере — ОДКБ», — заявил он.
Ранее замминистра экономики Киргизии Эльдар Алишеров оценил эффективность Евразийского экономического союза.