Лукашенко призвал узнать у стран СНГ об их готовности присоединиться к ЕАЭС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал узнать у стран СНГ об их готовности присоединиться к ЕАЭС и ОДКБ.
Лукашенко призвал узнать у стран СНГ об их готовности присоединиться к ЕАЭС
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

Как он отметил во время встречи с председателем исполнительного комитета — исполнительным секретарём СНГ Сергеем Лебедевым, в настоящий момент содружество представляет собой своего рода дискуссионную площадку.

«Но надо какой-то конкретикой, как мне кажется, наполнить нашу эту организацию. Фактически зонтичную организацию над ЕАЭС, ОДКБ — и так далее. Открыто поговорить с главами государств, готовы ли они двигаться в направлении других, более тесных объединений. Допустим, в экономике — ЕАЭС, в военно-политической сфере — ОДКБ», — заявил он.

Ранее замминистра экономики Киргизии Эльдар Алишеров оценил эффективность Евразийского экономического союза.

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