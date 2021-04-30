Власти Киргизии оценили эффективность ЕАЭС

Замминистра экономики Киргизии Эльдар Алишеров оценил эффективность Евразийского экономического союза.

«У нашей страны самый маленький уровень ВВП в ЕАЭС, поэтому такие глобальные потрясения, как пандемия, на нас влияют сильнее. Оглядываясь на прошлый год, когда все начали бороться с коронавирусом, мы понимаем, что нашим странам удалось многое — например, удержать инфляцию, не перейти в плоскость гиперинфляции», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, удалось обеспечить продовольственную безопасность, потоки денежных вливаний.

Как отметил Алишеров, ЕАЭС помог эффективно развиваться, с самого момента вхождения Киргизии.

«Мы научились совместно переживать кризисные моменты, как это продемонстрировал прошлый год. Это один из самых главных плюсов этой интеграции», — добавил он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что внешнеторговый оборот Татарстана со странами ЕАЭС достиг почти $1,6 млрд в 2020 году.