Кравчук вновь заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска

Председатель киевской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» вновь заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска.

«У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашённый президент Белоруссии Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Кравчук добавил, что украинская сторона обратится ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь к ОБСЕ.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая.

В апреле Кравчук уже заявлял, что больше не поедет в Минск на переговоры по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.