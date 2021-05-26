Лукашенко поддержал увеличение сроков полномочий депутатов Белоруссии
- Reuters
Об этом он сказал на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.
«Я сторонник того, чтобы всё-таки парламент и советы работали пять лет, не четыре года. И чтобы была разбежка между президентскими выборами и выборами советов и парламента в два года. Не каждый год, а в два года», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
По словам белорусского лидера, ещё предстоит оценить такую возможность.
Ранее сообщалось, что палата представителей Белоруссии рассматривает возможность обращения к Лукашенко по вопросу переноса выборов в местные советы депутатов с начала 2022-го на 2023 год.