Парламент Белоруссии прорабатывает вопрос о переносе местных выборов
- Reuters
«Такой вопрос был поднят на прошедшем раньше заседании двух палат, сейчас он прорабатывается… Планируется, что такое обращение будет принято… Будет приниматься постановление на эту тему», — цитирует представителя пресс-службы нижней палаты парламента Белоруссии РИА Новости.
Как уточнила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, в случае введения единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней ближайшие местные выборы будут перенесены с начала 2022 года на 2023 год и совмещены с парламентскими.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что досрочные президентские выборы пройдут в республике только параллельно с новыми выборами главы государства в Соединённых Штатах.