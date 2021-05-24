Парламент Белоруссии прорабатывает вопрос о переносе местных выборов

Палата представителей Белоруссии рассматривает возможность обращения к главе государства Александру Лукашенко по вопросу переноса выборов в местные советы депутатов с начала 2022 года на 2023 год.

«Такой вопрос был поднят на прошедшем раньше заседании двух палат, сейчас он прорабатывается… Планируется, что такое обращение будет принято… Будет приниматься постановление на эту тему», — цитирует представителя пресс-службы нижней палаты парламента Белоруссии РИА Новости.

Как уточнила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, в случае введения единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней ближайшие местные выборы будут перенесены с начала 2022 года на 2023 год и совмещены с парламентскими.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что досрочные президентские выборы пройдут в республике только параллельно с новыми выборами главы государства в Соединённых Штатах.