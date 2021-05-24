Парламент Белоруссии прорабатывает вопрос о переносе местных выборов

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Палата представителей Белоруссии рассматривает возможность обращения к главе государства Александру Лукашенко по вопросу переноса выборов в местные советы депутатов с начала 2022 года на 2023 год.
Парламент Белоруссии прорабатывает вопрос о переносе местных выборов
  • Reuters

«Такой вопрос был поднят на прошедшем раньше заседании двух палат, сейчас он прорабатывается… Планируется, что такое обращение будет принято… Будет приниматься постановление на эту тему», — цитирует представителя пресс-службы нижней палаты парламента Белоруссии РИА Новости.

Как уточнила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, в случае введения единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней ближайшие местные выборы будут перенесены с начала 2022 года на 2023 год и совмещены с парламентскими.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что досрочные президентские выборы пройдут в республике только параллельно с новыми выборами главы государства в Соединённых Штатах.

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