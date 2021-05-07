Лукашенко назвал условие проведения досрочных выборов в стране

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, при каком условии он готов провести в стране досрочные президентские выборы.
Лукашенко назвал условие проведения досрочных выборов в стране
  • globallookpress.com

Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, власти проведут досрочные президентские выборы, но только параллельно с новыми выборами главы государства в Соединённых Штатах.

«Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу всё, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Белоруссии выборы», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что для президентских выборов в стране есть крепкие кандидаты, в том числе его помощник по Гродненской области и губернатор этого региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить