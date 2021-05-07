Лукашенко назвал условие проведения досрочных выборов в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, при каком условии он готов провести в стране досрочные президентские выборы.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, власти проведут досрочные президентские выборы, но только параллельно с новыми выборами главы государства в Соединённых Штатах.

«Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу всё, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Белоруссии выборы», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что для президентских выборов в стране есть крепкие кандидаты, в том числе его помощник по Гродненской области и губернатор этого региона.