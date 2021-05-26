МВД Белоруссии изъяло направленные в поддержку протестов $300 тысяч

Белорусские правоохранительные органы за последний месяц изъяли более $300 тыс., направленных учредителями различных фондов и центров в поддержку организаторов протестных акций, возбуждены уголовные дела, сообщил глава МВД республики Иван Кубраков.

Об этом он сказал, выступая в Доме правительства Белоруссии.

«Установлены источники и каналы финансирования данной деятельности, скрытый механизм поступления денежных средств от учредителей различных фондов и центров. Возбуждён ряд уголовных дел, изъято более $300 тыс. только за последний месяц, предназначенных для организации поддержки протестного движения», — цитирует белорусского министра БЕЛТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новые уличные протесты в стране невозможны.

В то же время экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о начале подготовки к новой активной фазе протестных акций в республике.