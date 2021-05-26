Лукашенко заявил о невозможности новых уличных протестов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новые уличные протесты в стране невозможны.
Лукашенко заявил о невозможности новых уличных протестов
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«Улица уже невозможна, потому что люди поняли её суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами», — приводит Telegram-канал БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «эмоции сегодня улеглись, люди разобрались в происходящем».

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о начале подготовки к новой активной фазе протестных акций в республике.

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