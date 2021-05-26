Кабмин Украины предложил ввести санкции против 11 деятелей культуры из России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания правительства, которая велась на канале украинского кабмина на YouTube.
«Внести в трёхдневный срок на рассмотрение СНБО Украины предложения относительно введения сроком на три года персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам по списку», — говорится в распоряжении.
Отмечается, что в ограничительный список предлагается внести Владимира Вдовиченкова, Жанну Эппле, Ольгу Кабо, Дмитрия Орлова, Александра Петрова, Евгения Пронина, Анастасию Сланевскую, Евгения Стычкина, Ярослава Сумишевского, Павла Трубинера и Алексея Чадова.
Ввести санкции против этих людей предлагается из-за их визитов в Крым.
Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российских актёров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.