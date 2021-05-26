Кабмин Украины предложил ввести санкции против 11 деятелей культуры из России

Правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести санкции против 11 деятелей культуры из России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания правительства, которая велась на канале украинского кабмина на YouTube.

«Внести в трёхдневный срок на рассмотрение СНБО Украины предложения относительно введения сроком на три года персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам по списку», — говорится в распоряжении.

Отмечается, что в ограничительный список предлагается внести Владимира Вдовиченкова, Жанну Эппле, Ольгу Кабо, Дмитрия Орлова, Александра Петрова, Евгения Пронина, Анастасию Сланевскую, Евгения Стычкина, Ярослава Сумишевского, Павла Трубинера и Алексея Чадова.

Ввести санкции против этих людей предлагается из-за их визитов в Крым.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российских актёров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.