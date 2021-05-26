Минск готов приостановить соглашение с ЕС по борьбе с нелегальной миграцией

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск рассматривает возможность приостановки взаимодействия с Евросоюзом по вопросам борьбы с нелегальной миграцией и оргпреступностью.
Минск готов приостановить соглашение с ЕС по борьбе с нелегальной миграцией
  • globallookpress.com

Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам министра, ограничения могут коснуться также политических фондов, гуманитарных программ, неправительственных организаций, которые действуют на территории Белоруссии.

«На фоне ужесточённого санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в «Восточном партнёрстве». Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл. Рассматриваются и другие меры реагирования», — заявил Макей.

Он отметил, что «дальнейшая эскалация ситуации ни к чему хорошему не приведёт».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада должны компенсировать расходы за экстренную посадку самолёта Ryanair в Минске.

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