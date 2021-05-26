Лукашенко: Запад должен компенсировать расходы за посадку Ryanair в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада должны компенсировать расходы за экстренную посадку самолёта Ryanair в Минске.

«Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, сапёры, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить», — приводит «СБ. Беларусь сегодня» слова Лукашенко.

По его словам, против Белоруссии «развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война».

Также Лукашенко прокомментировал решение стран Евросоюза не использовать воздушное пространство республики в связи с посадкой самолёта Ryanair в Минске.