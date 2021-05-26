Лукашенко назвал законными свои действия в ситуации с бортом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске, заявил, что действовал законно.

«Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?» — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолёт Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что главы МИД ЕС обсудят инцидент с самолётом компании Ryanair в среду, 26 мая.