Захарова резко отреагировала на решение властей Риги снять флаг России
- РИА Новости
«Прежде всего это неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений», — говорится в сообщении МИД.
Захарова отметила, что «эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка».
По её словам, «латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств».
Ранее российское посольство в Латвии прокомментировало решение рижских властей заменить российский флаг на знамя Олимпийского комитета России на одной из площадей города.