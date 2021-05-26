Захарова резко отреагировала на решение властей Риги снять флаг России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемыми действия властей города Риги в отношении государственного флага Российской Федерации, который был снят в центре города.
Захарова резко отреагировала на решение властей Риги снять флаг России
  • РИА Новости

«Прежде всего это неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений», — говорится в сообщении МИД.

Захарова отметила, что «эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка».

По её словам, «латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств».

Ранее российское посольство в Латвии прокомментировало решение рижских властей заменить российский флаг на знамя Олимпийского комитета России на одной из площадей города.

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