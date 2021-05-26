«Белавиа» отменила рейсы из Минска в Стокгольм до 30 октября 

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила все рейсы из Минска в Стокгольм и обратно до 30 октября в связи с запретом на пролёт, который был вынесен шведским регулятором авиапространства.

«В связи с аннулированием разрешения на полёты «Белавиа» со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма с 26 мая 2021 года по 30 октября 2021 года», — говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее авиакомпания отменила все рейсы в Лондон, Париж, а также города Украины из-за решений о запрете полётов для белорусских авиаперевозчиков, выданных этими странами.

26 мая стало известно, что Шведское транспортное агентство временно отменило разрешение на авиасообщение между Швецией и Белоруссией для компании «Белавиа».