«Белавиа» отменила рейсы из Минска в Стокгольм до 30 октября
- Reuters
«В связи с аннулированием разрешения на полёты «Белавиа» со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма с 26 мая 2021 года по 30 октября 2021 года», — говорится в сообщении авиакомпании.
Ранее авиакомпания отменила все рейсы в Лондон, Париж, а также города Украины из-за решений о запрете полётов для белорусских авиаперевозчиков, выданных этими странами.
26 мая стало известно, что Шведское транспортное агентство временно отменило разрешение на авиасообщение между Швецией и Белоруссией для компании «Белавиа».